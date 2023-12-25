Детская смертность при пожарах в Алтайском крае в 2023 году выросла в два раза

С начала 2023 года зафиксировано 15 случаев гибели детей в результате пожаров 20 декабря в одном из частных домов в селе Антоньевка Петропавловского района после пожара нашли тела двух подростков: ребята 2007 и 2008 годов рождения топили печь и отравились угарным газом.
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