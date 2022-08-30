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В Северодвинске иномарка насмерть сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре»

В Северодвинске иномарка насмерть сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре»

ДТП произошло 30 августа около 7:25 в Северодвинске у дома № 10 на улице Трухинова.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, водитель автомобиля SAAB сбил женщину 1976 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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