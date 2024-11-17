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Калужские новости

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Калужский министр посетил клуб единоборств на 30-летний юбилей

Калужский министр посетил клуб единоборств на 30-летний юбилей

Накануне министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин посетил спортивный клуб «Ратоборец Траян» в областном центре, отмечавший свой 30-летний юбилейНакануне министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин посетил спортивный клуб "Ратоборец Траян" в областном центре, отмечавший свой 30-летний юбилей.

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