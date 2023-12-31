Опрос: 43% россиян признались, что хотя бы раз передаривали новогодние подарки

Российская компания Togo связанная с электронной коммерцией опросила граждан перед наступающим Новым годом и выяснила, что почти половина респондентов ранее хотя бы раз в жизни передаривала свои новогодние подарки.
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