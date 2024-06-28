Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин загоняет Эрдогана в угол. Россия сделала всего три шага и Турция оказалась в безвыходном положении

Путин загоняет Эрдогана в угол. Россия сделала всего три шага и Турция оказалась в безвыходном положении

Турция загнала себя в ловушку, выбраться из которой ей будет ой как нелегко. Анкара, которая повелась на западные пряники и приняла из рук Байдена после землетрясения многомиллиардную помощь, сегодня вынуждена делать самоубийственный выбор в пользу США и Евросоюза.

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