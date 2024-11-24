В США обратились к НАТО после удара «Орешника»

Ранее американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х заявил, что российский удар «Орешником» по Украине должен был стать доходчивым предупреждением для глухих и недальновидных западных политиков.
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