33-летняя Ида Галич показала фигуру в откровенном бикини

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру на видео с отдыха в Дубае. 33-летняя знаменитость позировала перед камерой в откровенном бикини черного цвета, демонстрируя поклонникам подтянутое тело.
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