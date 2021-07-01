Новые правила для въезда грузовиков свыше 3,5 тонны начали действовать в Москве

Для грузовиков массой свыше 3,5 тонны начала действовать новая пропускная система въезда в столицу. Теперь они не смогут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А107 и А108.