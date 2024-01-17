Я было не поверил, что такое может быть. Зашёл в ОК сам, чтобы проверить. И да, действительно, руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов публикует такие фото, и думает, видимо, что это смешно.
Что думает об этом Следственный Комитет?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
"У них нет под ногами родной земли..." Есть вариант, что скоро будет. Читал где-то, что Хуснуллин предлагает заселять их где-то под Тулой, мол там пустой земли много, а людей мало. Во подарочек тулякам!
Ответить
5 час.
т
татьяна
Никаких анклавов!Зачем повторять ошибки европейских стран с их азиатскими и прочими гетто?
Ответить
4 час.
Александр
Нахуй они нам под Тулой?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии