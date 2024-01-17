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Что думает об этом Следственный Комитет?

Что думает об этом Следственный Комитет?

Я было не поверил, что такое может быть. Зашёл в ОК сам, чтобы проверить. И да, действительно, руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов публикует такие фото, и думает, видимо, что это смешно.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;У них нет под ногами родной земли...&quot; Есть вариант, что скоро будет. Читал где-то, что Хуснуллин предлагает заселять их где-то под Тулой, мол там пустой земли много, а людей мало. Во подарочек тулякам!
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