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Свято место пусто не бывает: российские банки могут найти эффективную замену системам Visa и Mastercard

Свято место пусто не бывает: российские банки могут найти эффективную замену системам Visa и Mastercard

Российский Сбербанк, вместе с другими отечественными банками попавший под действие западных санкций, изучает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» – UnionPay.

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