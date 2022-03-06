Свято место пусто не бывает: российские банки могут найти эффективную замену системам Visa и Mastercard

Российский Сбербанк, вместе с другими отечественными банками попавший под действие западных санкций, изучает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» – UnionPay.
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