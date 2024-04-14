Архангелогородец рассказал о работе на американском круизном лайнере

В 2017 году мы уже писали об архангелогородце Александре Зуеве, работавшем во всемирно известном «Цирке дю Солей»Недавно Александру посчастливилось вновь вернуться на малую родину — получить диплом магистра по тренерской деятельности.
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