РБК: Кабмин подготовил новый план по борьбе с нелегальной занятостью

Правительство разработало план мероприятий по борьбе с нелегальной занятостью в России на 2025-2027 годы, который должен сменить план по снижению уровня теневой занятости, действовавший в 2022-2024 годах.
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