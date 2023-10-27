Битва за сердце: почему инфаркт «молодеет» и как оценить риск его развития

Инфаркт ― острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, которое приводит к отмиранию ее части. Самые частые причины этого состояния: атеросклероз, атеросклеротические бляшки, окклюзия сосуда бляшкой и тромбоз.
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