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В Роспотребнадзоре посоветовали исполнять народные песни для восстановления после COVID-19

В Роспотребнадзоре посоветовали исполнять народные песни для восстановления после COVID-19

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что для восстановления легких после коронавируса хорошо помогает петь народные протяжные песни.

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