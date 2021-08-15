В Роспотребнадзоре посоветовали исполнять народные песни для восстановления после COVID-19

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что для восстановления легких после коронавируса хорошо помогает петь народные протяжные песни.
Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что для восстановления легких после коронавируса хорошо помогает петь народные протяжные песни.
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