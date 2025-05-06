Участие украинских военных в так называемом «параде» в Лондоне становится фарсом. Мало того, что к участию допустили всего десять военных из числа проходящих обучение, так еще и заставили маршировать по конскому навозу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии