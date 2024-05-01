Людмила Борисовна Нарусова, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Кто родился 2 мая
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Сергей Дмитриев
"Во глубине сибирски руд // храните гордое терпенье." ...Наставление на все времена. Надо всколыхнуть интерес к поэзии на ТВ и в Сетях ...В наш век промеж планет и полных полках маркетов. В замен бесчисленному множеству всяких бутафорных Соцсетей организовать Сеть поэзии, чтоб блоггеры могли там чи тать любимые стихи классиков и современных поэтов. Можно присылать видео, имхо.
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