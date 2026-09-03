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Воронежские новости

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Начфин воронежской мэрии уволилась из-за упоминания в «магическом деле»

Начфин воронежской мэрии уволилась из-за упоминания в «магическом деле»

Руководитель управления финансово-бюджетной политики администрации Воронежа Елена Муромцева и ее первый заместитель Ирина Чикина с 1 сентября 2026 года покинули свои должности.

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