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Закон, порядок, государство

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В Магаданской области полицейские провели беседу со студентами Северо-Восточного государственного университета в рамках профилактической акции

В Магаданской области полицейские провели беседу со студентами Северо-Восточного государственного университета в рамках профилактической акции

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Первокурсник – 2024» оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД капитан полиции Татьяна Черникова, следователь СУ УМВД Алексей Чемезов и представитель департамента молодежной политики Магаданской области, руководитель волонтёрского движения «Киберпатруль» Любовь Абдулина встретились со студентами Северо-Восточного государственного университета, а также учащимися колледжа сервиса и технологий.

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