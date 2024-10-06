В Магаданской области полицейские провели беседу со студентами Северо-Восточного государственного университета в рамках профилактической акции

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Первокурсник – 2024» оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД капитан полиции Татьяна Черникова, следователь СУ УМВД Алексей Чемезов и представитель департамента молодежной политики Магаданской области, руководитель волонтёрского движения «Киберпатруль» Любовь Абдулина встретились со студентами Северо-Восточного государственного университета, а также учащимися колледжа сервиса и технологий.