Почему Путин принимал посланников Трампа в Красной гостиной?

Красная гостиная — один из самых узнаваемых интерьеров Большого Кремлёвского дворца в Москве. Она находится на втором этаже дворца, в комплексе парадных покоев, примыкающих к Екатерининскому залу — бывшему тронному залу императрицы, посвящённому ордену Святой Екатерины.