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Аргументы недели

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Почему Путин принимал посланников Трампа в Красной гостиной?

Почему Путин принимал посланников Трампа в Красной гостиной?

Красная гостиная — один из самых узнаваемых интерьеров Большого Кремлёвского дворца в Москве. Она находится на втором этаже дворца, в комплексе парадных покоев, примыкающих к Екатерининскому залу — бывшему тронному залу императрицы, посвящённому ордену Святой Екатерины.

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