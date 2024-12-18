Европейский газовый рынок демонстрирует заметное повышение цен Стоимость газовых фьючерсов выросла до 41,5 евро после вчерашнего снижения.
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Европейский газовый рынок демонстрирует заметное повышение цен Стоимость газовых фьючерсов выросла до 41,5 евро после вчерашнего снижения.
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