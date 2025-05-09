Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать деньги в России

Алла Пугачёва продолжает стабильно зарабатывать в России благодаря своим старым песням, получая около 28 миллионов рублей в годАлла Пугачёва продолжает стабильно зарабатывать в России благодаря своим старым песням, получая около 28 миллионов рублей в год.