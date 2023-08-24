Аргументы и Факты

48 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Вот и шлюшке Каллас прилетело, тварь русофобская....Премьер Эстонии К...
  • Андрей Stan
    Эти нигеры всё больше и больше теряют берега?!... ))) Надеюсь, очень скоро их поставят в стойло?!... )))На саммите БРИКС ...
  • Михаил Арсенов
    Они нам санкции и унижения, а Россия в лице олигархов и толстсумов  нефть, мазут и уран в неограниченном колличестве ...Эксперт Бордачев:...

Unherd: провал контрнаступления ВСУ обнажил раскол между США и Киевом

Unherd: провал контрнаступления ВСУ обнажил раскол между США и Киевом

Разочаровывающие результаты контрнаступления Вооружённых сил Украины продемонстрировали раскол между Соединёнными Штатами и украинской стороной, заявил обозреватель британского издания Unherd Арис Русинос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Anlrey Boracow
Как может произойти раскол между ХОЗЯИНОМ(США) и ХОЛОПОМ(УкРуина)? Этот агнлосакс или ни хера не соображает в данном вопросе или, что вернее всего, пытается навешать ЛАПШУ НА УШИ и ЗЛАЗА ЗАССАТЬ в том числе и нам, россиянам. Мол Киев и Вашингтон переходят в контры и неприязнь. Чушь все это, как в Вашингтоне скажут, так в Киеве и сделают, вариантов иных нет, а если есть, то это так мелочевка, на которую америкосы, из за незначительности, даже обращать внимания не будут, спишут на издержки. По этому все эти потуги обозревателя британского издания Unherd Ариса Русиноса не более чем ФУФЛО, при чем ЯВНОЕ ФУФЛО.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх