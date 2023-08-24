Unherd: провал контрнаступления ВСУ обнажил раскол между США и Киевом

AB

Anlrey Boracow

Как может произойти раскол между ХОЗЯИНОМ(США) и ХОЛОПОМ(УкРуина)? Этот агнлосакс или ни хера не соображает в данном вопросе или, что вернее всего, пытается навешать ЛАПШУ НА УШИ и ЗЛАЗА ЗАССАТЬ в том числе и нам, россиянам. Мол Киев и Вашингтон переходят в контры и неприязнь. Чушь все это, как в Вашингтоне скажут, так в Киеве и сделают, вариантов иных нет, а если есть, то это так мелочевка, на которую америкосы, из за незначительности, даже обращать внимания не будут, спишут на издержки. По этому все эти потуги обозревателя британского издания Unherd Ариса Русиноса не более чем ФУФЛО, при чем ЯВНОЕ ФУФЛО.