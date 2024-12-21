На авиабазе Бельбек в Крыму строятся железобетонные укрытия для самолётов

На авиабазе Бельбек в Крыму строятся железобетонные укрытия для самолётовОб этом сообщает западное издание TWZ, публикуя недавние спутниковые снимки:«Примерно 10 укреплённых укрытий на разных стадиях строительства можно увидеть над существующими местами для стоянки самолётов в центральной части объекта.