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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Брансон набрал 44 очка и 7 передач, «Нью-Йорк» снова вырвался вперед в серии с «Индианой»

Джейлен Брансон набрал 44 очка и 7 передач, «Нью-Йорк» снова вырвался вперед в серии с «Индианой»

В составе «Никс» разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 44 очка, 3 подбора и 7 передач. За 43 минуты на площадке Брансон реализовал 18 из 35 с игры и 6 из 7 с линии.

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