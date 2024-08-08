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Неверная: украла деньги участника СВО и потратила на развлечения с любовником

Неверная: украла деньги участника СВО и потратила на развлечения с любовником

Фото: sp-lyamina.ru Возлюбленная бойца СВО совершает дерзкую кражу: обналичивает 2,7 миллиона рублей и растрачивает их на развлечения с любовником Бесстрашный участник специальной военной операции (СВО) из Луганска пострадал в ходе боевых действий, получив ранение.

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