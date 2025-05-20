По инициативе Александра Усанина, руководителя организации «Возрождение Земли», 16 мая, в Москве, в исторических стенах Гостиного Двора, был проведен дискуссионный круглый стол «Единое здоровье: здоровье почв, здоровье человека, растений и животных».
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