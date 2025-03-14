«Путин выставил жёсткий счёт»: хотите мир? Придётся платить — условия России не понравятся Западу

Anna

"Трамп" в переводе с английского - " бродяга". И манеры у Трампа не особо.... Многие его "устремления" вызывают отторжение- действует нахрапом. Думал, что раз предложил перемирие, так наш президент на всё согласится! Но ВВ мудрый человек- условия выдвинуты!