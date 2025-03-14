«Путин выставил жёсткий счёт»: хотите мир? Придётся платить — условия России не понравятся Западу

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Комментарии
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Юрий Александров
Трамп - &quot;редиска &quot;,рыжая Редиска !
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8 час.
Anna
&quot;Трамп&quot; в переводе с английского - &quot; бродяга&quot;. И манеры у Трампа не особо.... Многие его &quot;устремления&quot; вызывают отторжение- действует нахрапом. Думал, что раз предложил перемирие, так наш президент на всё согласится! Но ВВ мудрый человек- условия выдвинуты!
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3 час.
Alex Nемо
Повторное обращение к анонимному автору и модераторам раздела  - вы публично выражаете своё неуважение к личности Президента России В. В. Путина. Прошу исправить или поставить своё имя под материалом, чтобы было на кого конкретно обратить внимание Роскомнадзора!
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3 час.
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