Политнавигатор В России и на Украине обсуждают ответ Путина на перемирие Сегодняшний ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о возможном перемирии ставит Россию на одну сторону с США по отношению к Украине.
«Путин выставил жёсткий счёт»: хотите мир? Придётся платить — условия России не понравятся Западу
Комментарии
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Юрий Александров
Трамп - "редиска ",рыжая Редиска !
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8 час.
Anna
"Трамп" в переводе с английского - " бродяга". И манеры у Трампа не особо.... Многие его "устремления" вызывают отторжение- действует нахрапом. Думал, что раз предложил перемирие, так наш президент на всё согласится! Но ВВ мудрый человек- условия выдвинуты!
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3 час.
Alex Nемо
Повторное обращение к анонимному автору и модераторам раздела - вы публично выражаете своё неуважение к личности Президента России В. В. Путина. Прошу исправить или поставить своё имя под материалом, чтобы было на кого конкретно обратить внимание Роскомнадзора!
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3 час.
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