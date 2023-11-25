47K прочитали Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. Со стороны России никаких препятствий этому нет, а вот Япония постоянно прибегает к различным провокациям, как только заходит речь о переговорах по мирному договору.
Токио требует, чтобы Москва не поднимала российский флаг на острове Сигнальный, который Япония считает своим
Комментарии
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Виктор Луговой
Изысканнейшая формула, ёлы: "Поднятие флага, похожего на российский". Туше!! Нучо, - как аукнется, так и уакнется. Страна, похожая на Японию, навылет попутала предметы, похожие на педали, и забыла манёры, похожие на элементарные приличия. Как бы в ответ не полетели предметы, похожие на "кинжалы" и "шурики"... С камней, похожих на острова, субъектам, похожим на жёлтых чучел, просто тупо некуда бежать, а субстанция вокруг, похожая на воду, холодная и мокрая.
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15 час.
Александр Корякин
Пусть требуют что хотят, но у американов... долбодятлы
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12 час.
ВФ
Вар Фарин
А то что? Харакири себе сделают?
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9 час.
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