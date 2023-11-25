Токио требует, чтобы Москва не поднимала российский флаг на острове Сигнальный, который Япония считает своим

Виктор Луговой

Изысканнейшая формула, ёлы: "Поднятие флага, похожего на российский". Туше!! Нучо, - как аукнется, так и уакнется. Страна, похожая на Японию, навылет попутала предметы, похожие на педали, и забыла манёры, похожие на элементарные приличия. Как бы в ответ не полетели предметы, похожие на "кинжалы" и "шурики"... С камней, похожих на острова, субъектам, похожим на жёлтых чучел, просто тупо некуда бежать, а субстанция вокруг, похожая на воду, холодная и мокрая.