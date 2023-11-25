Добрый Мир
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Добрый Мир

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Токио требует, чтобы Москва не поднимала российский флаг на острове Сигнальный, который Япония считает своим

Токио требует, чтобы Москва не поднимала российский флаг на острове Сигнальный, который Япония считает своим

47K прочитали Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. Со стороны России никаких препятствий этому нет, а вот Япония постоянно прибегает к различным провокациям, как только заходит речь о переговорах по мирному договору.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Изысканнейшая формула, ёлы: &quot;Поднятие флага, похожего на российский&quot;. Туше!! Нучо, - как аукнется, так и уакнется. Страна, похожая на Японию, навылет попутала предметы, похожие на педали, и забыла манёры, похожие на элементарные приличия. Как бы в ответ не полетели предметы, похожие на &quot;кинжалы&quot; и &quot;шурики&quot;... С камней, похожих на острова, субъектам, похожим на жёлтых чучел, просто тупо некуда бежать, а субстанция вокруг, похожая на воду, холодная и мокрая.
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15 час.
Александр Корякин
Пусть требуют что хотят, но у американов... долбодятлы
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12 час.
ВФ
Вар Фарин
А то что? Харакири себе сделают?
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9 час.

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