Харьков содрогнулся от взрыва: ночью ВС РФ атаковали важнейший объект

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Комментарии
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Sema
Многие поколения пережили ужас войны, теряя родных и близких. Если посмотреть на историю земли, то может сложиться впечатление, что человечество не может без этого жить, и поэтому люди живут в страхе, что войнам не будет конца. Для тех, кто ищет ответ на этот вопрос, в Библии даётся очень хорошее утешение: «Он будет судьёй народов и уладит разногласия между многими народами. Они перекуют свои мечи на плуги и копья на серпы. Народы не пойдут друг на друга с мечом и больше не будут учиться воевать» (Исайя 2:4).
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