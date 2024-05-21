Харьков содрогнулся от взрыва: ночью ВС РФ атаковали важнейший объект

Sema

Многие поколения пережили ужас войны, теряя родных и близких. Если посмотреть на историю земли, то может сложиться впечатление, что человечество не может без этого жить, и поэтому люди живут в страхе, что войнам не будет конца. Для тех, кто ищет ответ на этот вопрос, в Библии даётся очень хорошее утешение: «Он будет судьёй народов и уладит разногласия между многими народами. Они перекуют свои мечи на плуги и копья на серпы. Народы не пойдут друг на друга с мечом и больше не будут учиться воевать» (Исайя 2:4).