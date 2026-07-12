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ИА Регнум

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Российские ракеты громят черноморские и дунайские порты Украины

Российские ракеты громят черноморские и дунайские порты Украины

«Огненные выходные» для Украины начались с Киева и продолжились на Чёрном море. В ночь на 12 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска.

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