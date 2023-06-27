РОСБАЛТ

860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    "США не имеют отношения к попытке мятежа в России, заявил американский президент Джо Байден."                        ...Байден: США непри...
  • Дмитрий Гурин
    Во бл... "Оживший мертвец".......... уже почти дохлый но еще вякает.Зеленский выступи...
  • Вячеслав Белослюдов
    До саммита ещё зеля дожить надо. А события так вертятся, что ...Зеленский выступи...

Власти США не увидели риска подрыва Запорожской АЭС, несмотря на заявления Киева

Власти США не увидели риска подрыва Запорожской АЭС, несмотря на заявления Киева

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов, сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх