Власти США не увидели риска подрыва Запорожской АЭС, несмотря на заявления Киева

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов, сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.