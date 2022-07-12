Сколько кв.м. нужно для счастья жизни человеку?!

Прочел пост о недвижимости. О том, что потребности в квадратах квартиры и дома совершенно разные. И сколько же надо человеку для жизни квадратных метров.
Популярные статьи
- Меня веселит фраза "Все бабы одинаковые"... Ну если все бабы одинаковые, то чего вы тогда бегаете от одной к другой?
- - Наверное, ты был прав, я действительно плохо готовлю... Вчера налила коту суп, так он его понюхал и стал закапывать...
- Утром отвечать на звонок и делать голос, как будто ты уже давно встал, это искусство
Свежие комментарии