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Сколько кв.м. нужно для счастья жизни человеку?!

Сколько кв.м. нужно для счастья жизни человеку?!

Прочел пост о недвижимости. О том, что потребности в квадратах квартиры и дома совершенно разные. И сколько же надо человеку для жизни квадратных метров.

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