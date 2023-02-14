Вечерний Новосибирск

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Пассажир с белочкой попытался выйти на ходу из поезда «Владивосток – Новосибирск»

Пассажир с белочкой попытался выйти на ходу из поезда «Владивосток – Новосибирск»

Транспортные полицейские задержали пассажира поезда «Владивосток – Новосибирск», поймавшего белочку. Сигнал правоохранителям поступил от начальника поезда, он сообщил, что некий 49-летний мужчина пытается выйти из поезда на ходу, дергает стоп-кран.

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