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Вайкуле на русском языке назвала Зеленского "героем"

Вайкуле на русском языке назвала Зеленского "героем"

Латвийская певица Лайма Вайкуле в ходе общения в Юрмале с главным редактором украинского издания "Новости LIVE" Еленой Халик выразила полную поддержку Владимиру Зеленскому и одобрила охватившие страну массовые протесты в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.

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