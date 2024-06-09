На Камчатке спасли туристов, застрявших при подъеме на сопку

ГУ МЧС России по Камчатскому краю Камчатские сотрудники МЧС спасли трех туристов, которые застряли на склоне Никольской сопки в Петропавловске-Камчатском, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
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