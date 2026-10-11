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Аэропорт Эр-Рияда подвергся третьему удару за неделю: 12 погибших

Аэропорт Эр-Рияда подвергся третьему удару за неделю: 12 погибших

Саудовская Аравия подверглась самой смертоносной атаке с 2015 года. В результате удара по международному аэропорту Эр-Рияда 10 октября погибли не менее 12 человек и более 300 пострадали.

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