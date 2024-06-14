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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арина Ушакова: «То, что я вернусь в спорт, еще не исключаю. При хорошем варианте вернусь»

21-летняя фигуристка, выступавшая ранее в танцах на льду, начала работать тренером в академии Евгения Плющенко.

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