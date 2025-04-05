Суд Москвы арестовал главу управления Госстройнадзора Минобороны по делу о взятках

Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России Юрия Кожевникова.
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