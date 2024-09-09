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Воронежские новости

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В Воронежской области водитель иномарки скрылся после столкновения с двумя авто

В Воронежской области водитель иномарки скрылся после столкновения с двумя авто

Согласно предварительным данным, неустановленный водитель, находящийся за рулем автомобиля «Хавейл F7X», не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспорта, в связи с чем произошло столкновение с легковушкой «Шкода» 39-летней жительницы области, вследствие чего машина женщины была отброшена в кювет, прямо на дерево.

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