В Воронежской области водитель иномарки скрылся после столкновения с двумя авто

Согласно предварительным данным, неустановленный водитель, находящийся за рулем автомобиля «Хавейл F7X», не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспорта, в связи с чем произошло столкновение с легковушкой «Шкода» 39-летней жительницы области, вследствие чего машина женщины была отброшена в кювет, прямо на дерево.