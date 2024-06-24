Пожарный из Головинского стал лучшим в столице

Звание «Лучший начальник караула» среди сотрудников пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по г. Москве на профессиональном конкурсе завоевал начальник караула ПСЧ №31, которая находится в Головинском районе, Сергей Гизатуллин.
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