В колледже открыты мастерские

В филиале ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в г. Лабытнанги состоялась торжественная церемония открытия 5 новых мастерских по компетенциям: Управление экскаватором Управление автогрейдером Управление фронтальным погрузчиком Бетонные строительные работы Кирпичная кладка Созданные мастерские будут использоваться для организации практических занятий со студентами, для подготовки и проведения демонстрационных экзаменов и региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», для реализации программ по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, для реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.