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В колледже открыты мастерские

В колледже открыты мастерские

В  филиале ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в г. Лабытнанги состоялась торжественная церемония открытия 5 новых мастерских по компетенциям:  Управление экскаватором  Управление автогрейдером  Управление фронтальным погрузчиком  Бетонные строительные работы  Кирпичная кладка Созданные мастерские будут использоваться для организации практических занятий со студентами, для подготовки и проведения демонстрационных экзаменов и региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», для реализации программ по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, для реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

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