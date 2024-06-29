УФАС Пермского края наложило штрафы на органы власти на сумму более 1 миллиона рублей

Общее количество жалоб составило около 200 штук.Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю обнародовало результаты своей работы за первую половину 2024 года, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в процедурах торгов и антимонопольном законодательстве со стороны органов власти.