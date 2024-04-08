The Conversation: японская диета предотвращает уменьшение объема мозга у женщин

Соблюдение традиционной японской диеты (предполагающей употребление мисо, водорослей, чая, грибов, соевых бобов, рыбы) оказывает положительное влияние на объем мозга у женщин и предотвращает потенциальное возрастное снижение когнитивных способностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии