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The Conversation: японская диета предотвращает уменьшение объема мозга у женщин

The Conversation: японская диета предотвращает уменьшение объема мозга у женщин

Соблюдение традиционной японской диеты (предполагающей употребление мисо, водорослей, чая, грибов, соевых бобов, рыбы) оказывает положительное влияние на объем мозга у женщин и предотвращает потенциальное возрастное снижение когнитивных способностей.

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