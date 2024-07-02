Китайские учёные обнаружили пустынный мох, способный выдерживать экстремальные условия Марса

Ботаники и экологи Китайской академии наук обнаружили растение, которое однажды может быть выращено в качестве сельскохозяйственной культуры на Марсе благодаря его способности выдерживать суровые условия.
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