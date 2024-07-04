Юрий Кот В подмосковных Мытищах расположено Федеральное военное мемориальное кладбище «Пантеон Защитников Отечества».
Гудков выступает с новым шоу по городам России, высмеивая власть и популярных людей
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Да живем мы так, что удивляться..... Чубайс сколько глумился, ничего. Нарусова с Ксюшей и сейчас глумятся и ничего...
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20 час.
Александр Долин
мы чему удивлены ? то что идут на его концерт так там сборище предателей всех хором на работы по востановлению на донбасс выдать мётлы и лопаты чертям
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20 час.
vnesterov1960 Нестеров
Вы предложили готовое решение проблемы. Спасибо!
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20 час.
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