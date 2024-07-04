Гудков выступает с новым шоу по городам России, высмеивая власть и популярных людей

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Да живем мы так, что удивляться..... Чубайс сколько глумился, ничего. Нарусова с Ксюшей и сейчас глумятся и ничего...
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20 час.
Александр Долин
мы  чему  удивлены  ?  то  что  идут  на  его  концерт  так  там сборище предателей  всех  хором  на  работы  по  востановлению  на  донбасс  выдать  мётлы  и  лопаты чертям
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20 час.
vnesterov1960 Нестеров
Вы предложили готовое решение проблемы. Спасибо!
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20 час.

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