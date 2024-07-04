Гудков выступает с новым шоу по городам России, высмеивая власть и популярных людей

Да живем мы так, что удивляться..... Чубайс сколько глумился, ничего. Нарусова с Ксюшей и сейчас глумятся и ничего...

Александр Долин

мы чему удивлены ? то что идут на его концерт так там сборище предателей всех хором на работы по востановлению на донбасс выдать мётлы и лопаты чертям