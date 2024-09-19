На Смоленщине прорабатывают размещение предприятия по производству и обслуживанию коммунальной техники

Об этом рассказал Василий Анохин в социальных сетях. В развитие договоренностей, достигнутых в этом году на XI Форуме регионов России и Беларуси, губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Минского автомобильного завода Валерием Иванковичем.
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