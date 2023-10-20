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В сообщении Банка России нет даже извинений, не говоря уже о том, что нет обещания провести служебное расследовани

В сообщении Банка России нет даже извинений, не говоря уже о том, что нет обещания провести служебное расследовани

Игорь Шишкин: Банк России после бурного возмущения общественности объявил о прекращении выпуска новых тысячерублевых купюр, на которых изображен православный храм без крестов рядом с башней, увенчанной полумесяцем.

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