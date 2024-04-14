В Иванове разгорается скандал из-за конфликта местных подростков со сверстниками-мигрантами. Дошло до того, что горожане записали видеообращение, которое адресовали не только главе СК России Александру Бастрыкину и другим руководителям силовых структур, но и к правительству страны.
Владимир/Иваново. "Живите по правилам!": в городе Иванове мигранты избили русских подростков
Комментарии
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R
Roman
У нас в городе наоборот местные отмороженные подростки нападают на мигрантов, громят киоски и пристают к масульманкам в хиджабах без всякого повода. Сами же и провоцируют ненависть друг к другу.
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4 час.
ВБ
Василий Блохин
Молодежь у вас классная, вашему городу повезло.Хотя врёшь ты как сивый мерин!
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2 час.
R
Roman
Ты хоть бы поинтересовался для начала прежде чем хамить. Хамство как раз и провоцирует ненависть. Можешь сам набрать в интернете, как в Новосибирске ходят какие-то группы и требуют снять платок похожий на хиджаб. Хиджаб это не паранжа, которое закрывает всё лицо, а всего лишь платок. До этого школьники в масках разгромили фруктовый киоск и избили продавца на улице Кропоткина. Об этом тоже писали. Да и сам видел как местная шпана пристает к приезжим. Чтобы мигранты избили местного, такого ни разу не слышал в Новосибе.
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1 час.
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