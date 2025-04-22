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Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Бывший командующий 58-й армии ВС России, сломившей контрнаступ ВСУ в Запорожской области в 2023 году, генерал-майор Иван Попов выступил с последним словом в Тамбовском гарнизонном суде: "Я ошибался".

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Комментарии
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Руслан Техажев
Главное что совершил - нарушил принцип единоначалия. Конечно получит приговор не в его пользу. Но полагаю, на фронт его вернут, а война точно не закончится.
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17 час.
Амара Карпова
Господи Защити и Сохрани НАРОДНОГО ГЕНЕРАЛА❤️🙏🙏🙏
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16 час.
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