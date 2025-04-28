«Мне это не интересно. Пусть отвечают создатели»: как Ирина Роднина переобулась после провала фильма о себе стоимостью в полмиллиарда

НД Наталья Дорожкина Роднина великая, а ее партнер Александр Зайцев только рядом постоял, что ли? Кто бы она была без тренеров, без партнера?

Зоя Гольдштаб Мерзкая баба!Да!СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ!И НЕ В ДУМЕ!