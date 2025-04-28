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«Мне это не интересно. Пусть отвечают создатели»: как Ирина Роднина переобулась после провала фильма о себе стоимостью в полмиллиарда

«Мне это не интересно. Пусть отвечают создатели»: как Ирина Роднина переобулась после провала фильма о себе стоимостью в полмиллиарда

Интересная жизнь с Vera Star Какими же виртуозами в искусстве менять свою позицию оказываются некоторые знаменитые персонажи! Возьмем, к примеру, Ирину Роднину и авторов громко разрекламированного фильма о ней — теперь они старательно дистанцируются от провальной картины, отказываясь признавать свою ответственность.

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Комментарии
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НД
Наталья Дорожкина
Роднина великая, а ее партнер Александр Зайцев только рядом постоял, что ли? Кто бы она была без тренеров, без партнера?
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5 час.
Зоя Гольдштаб
Мерзкая баба!Да!СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ!И НЕ В ДУМЕ!
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4 час.
ИР
Ирина Рукина
Она очень плохой человек, гнилой. Она не любит Россию. И все это у нее на лице написано. Украшением депутатского корпуса она точно не является.
Ответить
19 мин.
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